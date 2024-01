Mourinho: «Il derby vinto da noi è stato un’umiliazione». Il portoghese prova a smorzare la rabbia per il quarto derby perso

Non ci sta José Mourinho. La sconfitta nel derby, la quarta nei sei giocati, non sembra essere facilmente digeribile dal tecnico della Roma. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Milan, è tornato sulla partita persa contro la Lazio in Coppa Italia:

DERBY – «Ne ho giocati tanti, so che perdere contro certi avversari non è uguale per i tifosi. Il derby che abbiamo vinto è pesante. Ci sono derby con vittorie e sconfitte, altri con un’umiliazione. Quello vinto da noi è stata un’umiliazione. Quelli che abbiamo perso sono stati solo per dettagli o errori, che fossero dell’arbitro o nostri».