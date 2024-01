Mourinho: «Derby? Risposta facile: Abbiamo perso». Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa

Se l’ambiente Lazio è in festa, quello della Roma è una polveriera. La dura contestazione dei tifosi giallorossi non è quello che serviva per preparare al meglio la delicata sfida col Milan di campionato. Mourinho in conferenza stampa è stato sollecitato sul derby perso contro i biancocelesti. Le sue dichiarazioni:

DERBY – «La risposta è facile: abbiamo perso. Abbiamo fatto bene alcune cose, tenendo conto delle nostre limitazioni, e altre non bene. Ieri abbiamo analizzato la partita e ne abbiamo parlato per poter migliorare. Personalmente riparto come faccio da 23 anni: partita analizzata, partita finita, prossima partita».