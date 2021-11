Mourinho – sul suo profilo Instagram – ha lanciato un attacco alla Juve, dopo il rigore fatto ribattere ieri a Dybala contro lo Zenit

Mourinho lanciato un attacco durissimo alla Juve via Instagram. L’allenatore della Roma ha messo a confronto due fotogrammi del rigore fatto ribattere a Dybala ieri in Juve Zenit e quello sbagliato da Veretout in Juve Roma. Ed ha pubblicato una frase al veleno contro i bianconeri:

«Un rigore è stato ribattuto, un altro no…indovina quale».