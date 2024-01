Mourinho dimentica la Roma: l’eloquente gesto sui social indispettisce i tifosi giallorossi

Mourinho dimentica la Roma e il passato giallorosso: il chiaro gesto social del tecnico portoghese. Cos’è successo

José Mourinho sembra già essersi dimenticato del suo passato alla Roma e da rivale della Lazio. Il gesto del tecnico sui social, infatti, sembra andare verso questa direzione.

L’allenatore, che ha da poco divorziato con i giallorossi, ha infatti smesso di seguire su Instagram sia il suo ex club che i giocatori. Una mossa che sicuramente non avrà fatto piacere ai suoi ex tifosi.