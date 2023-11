Mourinho non lo dice ma pensa solo alla Lazio: maxi turnover in EL per la Roma, impegnata nella trasferta a Praga

Giovedi di calcio per la Roma di Mourinho, che prima del derby di domenica contro la Lazio, dovrà affrontare la trasferta in Repubblica Ceca a casa dello Slavia Praga.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Mou starebbe pensando ad un importante turnover, in vista della stracittadina di domenica: Dybala non ci sarà, Renato Sanches ha ancora dei problemi, mentre Pellegrini e Spinazzola sono rimasti nella Capitale. In dubbio anche Zaleweski, mentre la difesa sarà quella titolare, ad eccezione di Svilar, portiere di coppa.