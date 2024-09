Mourinho, l’ex tecnico della Roma viene preso di MIRA dai tifosi del Galatasaray dopo il derby col Fenerbahçe: il MOTIVO

Mourinho, il tecnico portoghese è finito nel mirino dei tifosi giallorossi turchi dopo il derby di quest oggi contro il suo Fenerbahce

Oltre alla serie A in questo weekend ad andare in campo è stato anche il campionato turco, e come da previsione Mourinho è stato il protagonista assoluto. Il tecnico portoghese al termine del derby turco perso dal suo Fenerbahce contro il Galatasaray, per 3-1 è stato preso di mira dai tifosi giallorossi turchi.

Lo Special One è diventato ‘The Crying One’, ossia “Il Piagnucolone”, questo il titolo accompagnato dalla frase “Disponibile nei negozi nei dintorni di Kadıköy”, ovvero il distretto di Istanbul nel quale è nato il Fenerbahçe.