Mourinho lancia una frecciatina nei confronti di Gomez in conferenza: c’entra il doping

Mourinho, il tecnico giallorosso provoca in conferenza stampa l’argentino risultato recentemente positivo al doping

In conferenza stampa al termine di Roma-Monza, Mourinho non si è lasciato scappare l’occasione di lanciare una frecciatina notevole contro Gomez, risultato positivo al doping

GOMEZ – Non ha giocato la finale contro di noi, ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già la positività. Non mi riguarda. Ho la tosse, ma quello sciroppo non lo prendo. Poi magari mi trovano positivo…