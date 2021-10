Mourinho: «Grande Roma, oggi siamo stati i migliori in campo»

Mourinho – al termine di Juve-Roma – ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso

José Mourinho, al termine di Juventus-Roma, ha commentato il risultato del match ai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell’allenatore giallorosso:

QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE

«Oggi dico solo grande Roma. È l’unica cosa che posso dire a tutti i miei. Ovviamente parliamo di sconfitta, di zero punti, però solo posso dire grande Roma in tutti gli aspetti. Complimenti a tutti, dai giocatori allo staff medico per recuperare i giocatori. Se guardo al progetto devo guardare anche alla crescita della squadra e al modo di giocare. Secondo me siamo stati la miglior squadra in campo».