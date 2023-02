Mourinho: «Ho imparato a non piangere per le sconfitte ma la squadra fa fatica a fare tante partite». Le parole del tecnico della Roma

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione della Roma in Coppa Italia per mano della Cremonese.

Le sue parole: Complimenti alla Cremonese, è meritatamente in semifinale. Paghiamo un primo tempo orribile. Nella ripresa poi c’è stato subito un errore e il 2-0 ha cambiato la dinamica mentale, con il gol di Belotti che è arrivato tardi. Loro si sono difesi con tanta gente e noi abbiamo avuto poca fortuna. Ho imparato a non piangere per le sconfitte ma a guardare alle prossime sfide. La squadra però fa fatica fare tante partite e a ruotare. Zaniolo? Non commento, la proprietà è stata molto chiara.