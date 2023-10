Mourinho e la frecciata alla Lega: «Poi con un regalo…». Le parole del tecnico della Roma dopo la sconfitta con l’Inter

Al termine della gara il tecnico della Roma, José Mourinho, ai microfoni di Roma Tv ha così commentato la sconfitta con l’Inter.

PAROLE– «Mi dispiace per i ragazzi, per il risultato. Sono contento visto il concetto di squadra in difficoltà, con metà squadra fuori. E venire qui senza metà squadra non era facile. Poi con un regalo della Lega abbiamo giocato giovedì e oggi».