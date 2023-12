Mourinho ammette: «Secondo posto? Colpa nostra». Poi la polemica

Il tecnico della Roma José Mourinho fa mea culpa, ecco il commento e la polemica dopo la vittoria dei giallorossi contro lo Sheriff

Non ha dubbi José Mourinho, la sua Roma poteva e doveva puntare al secondo posto. Ecco un estratto delle dichiarazioni del tecnico dei giallorossi, avversario di mille battaglie con la Lazio, dopo il successo in Europa League contro lo Sheriff a Sky Sport. Spazio anche per la polemica sul blasone delle avversarie battute dai capitolini in coppa, “sminuito” dai propri rivali.

BILANCIO GIRONE – «Il bilancio è che per colpa nostra finiamo secondi, perché abbiamo fatto un’unica partita orribile, che è quella di Praga, che ha deciso la situazione del primo e secondo posto. In casa tre partite e tre vittorie senza problemi, fuori casa abbiamo vinto la prima, non si può andare a Praga e fare quella partita. Paghiamo per nostra colpa. Che significa pagare? Significa giocare due partite in più per una rosa che non ha bisogno di partite in più, ha bisogno di partite in meno e adesso dobbiamo giocare due partite in più contro una squadra importante di Champions, ma anche loro non sono tanto contente».

AVVERSARIE DI COPPA – «Il Benfica l’anno scorso è arrivato ai quarti di Champions e non nascondono che per loro essere in Europa League è una frustrazione, perché sono una squadra fatta per arrivare più lontano. Questa è la loro ambizione. Le altre squadre, quando vedi Galatasaray, Lens, Feyenoord, sono squadre che hanno la condizione per continuare in Champions. Per loro arrivare in Europa League è una motivazione e una responsabilità. Non c’è il PSG, che poteva esserci, non c’è lo United, che poteva esserci, e parliamo di squadre che vogliono vincere la Champions. Non ci sono loro, ma ci sono squadre ottime. Spero che quest’anno non succeda quello dell’anno scorso, dove noi abbiamo vinto contro Salisburgo, Real Sociedad e Leverkusen e sembrava che noi avessimo vinto contro una squadra di Faeroe Islands, con tutto il rispetto per le squadre di Faeroe Islands».