Mourinho: «Derby? Non mi interessa, ci penserò da venerdì mattina. Su Sarri...»

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Verona. Le sue dichiarazioni in vista del derby.

PAROLE – «Derby? Non mi interessa nulla. Quando un allenatore pensa a una partita e non alla prossima di solito non finisce bene..ho avuto esperienze di questo tipo e quando fai errore è difficile conviverci, è difficile dire la colpa mia e inizi a sparare così l’attenzione va da un’altra parte. Io non voglio parlare della prossima partita di campionato e se qualcuno dei miei giocatori lo farà sbaglierà. Devo giocare questa partita giovedì e poi venerdì mattina inizierò a pensare alla prossima. Frasi di Sarri? Non commento».