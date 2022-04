Mourinho: «Derby? È passato, penso a quello della prossima stagione»

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista della Sampdoria tornando sul derby vinto. Le sue parole

José Mourinho – nella conferenza stampa di vigilia di Sampdoria-Roma – ha parlato del derby vinto. Le sue dichiarazioni.

CALO DOPO IL DERBY – «Se pareggi, qualche volta, non è un disastro dipende anche dall’avversario che affronti, che magari gioca tra virgolette per rubare punti. Sono d’accordo che qualche volta può succedere di avere un calo, succede quando non si ha ancora una mentalità per vincere qualcosa, se sei abituato a questo sai che non puoi permetterti cali di tensione. Ieri abbiamo parlato di questa situazione, ora mi interessa il derby della prossima stagione ormai non mi interessa più di quello passato. Dobbiamo pensare alla Sampdoria, a quel bellissimo stadio e alla difficoltà contro un tecnico bravo come Giampaolo, pensiamo ai tifosi blucerchiati innamorati della squadra e pensiamo alla squadra che ha bisogno di punti per la salvezza. Se vogliamo vincere, sappiamo che sarà difficile perché non possiamo giocare sotto il nostro potenziale, dobbiamo giocare bene per vincere».