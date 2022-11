Mourinho critica i suoi giocatori: «Servirà una riflessione per ognuno di loro»

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Torino. Le sue scottanti dichiarazioni

ESPULSIONE – «L’’espulsione è giusta. Le mie parole all’arbitro sono parole che meritano il cartellino rosso. Ho parlato con lui dopo la partita e mi sono scusato. Però del suo operato come arbitro non ne voglio parlare. La partita è finita, l’unica che possiamo vincere è la prossima. Non mi piace parlare pubblicamente di situazioni tecniche. Ovviamente mi sono scusato».

SQUADRA – «Ci sono state due partite oggi. Una fino al 70’ e una dopo il 70’. Fino al 70’ i tifosi volevano andare a casa, fischiavano, non giocavamo bene. In 20’ abbiamo creato di più delle ultime 4/5 partite. Perché? Siamo una squadra con un determinato tipo di qualità e quando un giocatore come Dybala è fuori è molto difficile per noi. La difficoltà che si vede nella costruzione del nostro gioco è chiara. Ci sono dei giocatori di livello bassissimo in questo momento. Giusto riposare un po’, per preparare un secondo ritiro prima dell’inizio del campionato. Per alcuni giocatori è tempo di fare autoriflessioni e io con me stesso. Questi ultimi 20’ sono quelli della speranza. Di avere Paulo e Pellegrini tutti insieme. Tahirovic è entrato in una situazione difficile sapevo che non mi avrebbe tradito».

BELOTTI RIGORISTA – «No, non era lui. Il problema non è sbagliare per me. Questa fragilità mentale e psicologica, quando il calcio non è priorità della tua vita, questo mi sta indigesto. Almeno Belotti ha avuto il coraggio di tentare il rigore».