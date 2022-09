Mourinho attacca l’arbitro: «Maresca un’artista. Profilo perfetto per l’Udinese»

Nonostante il 4-0 appena incassato, José Mourinho trova il modo di attaccare l’arbitro dopo la sconfitta contro l’Udinese

Nonostante la sconfitta per 4-0 maturata alla Dacia Arena contro l’Udinese, José Mourinho attacca nuovamente gli arbitri. Queste le sue parole a DAZN.

ARBITRO – «Quando perdi 4-0 non parli dell’arbitro, però quando abbiamo visto chi era ci siamo accorti che aveva un feeling perfetto con l’Udinese. Il primo giallo che ha dato è da artista».

SCONFITTA – «La mia spiegazione… È stata una partita difficile, l’Udinese sa giocare questo tipo di partite. Non puoi giocare dietro, escono in contropiede, sanno gestire i tempi di gioco, i falli, sono gente molto fisica ed esperta. Se perdi i duelli sei già in difficoltà, eravamo entrati bene in campo con Dybala, miglior giocatore in campo. Ogni volta che attaccavano in contropiede, non abbiamo fatto bene poi abbiamo preso un palo e un possibile rigore per noi. Quando si perde 4-0 non si parla d’arbitro, preferisco perdere una partita per 4-0 che quattro partite per 1-0. È dura per noi e per i tifosi, però domani c’è un altro allenamento e giovedì un’altra partita. Andiamo avanti».