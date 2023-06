Mourinho annuncia: «Ho deciso di lasciare l’Uefa Football Board, ecco perchè»

Mourinho, il tecnico portoghese annuncia di aver rifiutato di far parte dell’Uefa Football Board, e lo spiega in una mail

Jose Mourinho non farà parte dell’Uefa Football Board. Ad annunciarlo è lo stesso tecnico giallorosso che spiega le sue ragioni in una mail inviata a Boban

PAROLE – Nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Ceferin. Cordiali saluti, José Mourinho