Mourinho allarma la Roma: «Difficile rivedere Dybala prima del 2023»

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Il tecnico della Roma ha commentato l’infortunio di Dybala, costretto ad uscire dopo aver realizzato il rigore.

DYBALA – «Come sta? Dico male per non dire molto molto male. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con un dottore, ma posso dire che è difficile».