Lazio, alla scoperta del Primavera: Luca Moschini

Conosciamo meglio i talenti della Primavera della Lazio. Oggi mettiamo sotto la lente d’ingrandimento il centrocampista Luca Moschini

La Lazio Primavera ha bisogno di gente volenterosa e piena di animo per cercare di tornare a volare in alto come anni fa. Luca Moschini ha tutte queste caratteristiche e per questo, da quest’anno, è stato integrato nella rosa di Menichini. Conosciamolo meglio.

LA SCHEDA – Luca Moschini nasce a Napoli il 16/03/2002. La sua avventura alla Lazio inizia nel 2017. Con l’U17 biancoceleste, nella stagione 2018/2019, esordisce il 9/09/2018 e segna il suo primo gol con stagionale nella partita contro il Torino del 16/12/2018. L’esterno conclude la stagione con 16 presenze e 2 reti segnate. Da quest’anno fa parte della Primavera, ma ancora non ha trovato spazio: fino ad ora ha visto le partite dalla panchina e dalla tribuna. La prima convocazione risale al 25/09/2019, per la gara di Coppa Italia vinta contro il Trapani.

CARATTERISTICHE – Moschini è un centrocampista esterno, dotato di velocità e tecnica. Le sue qualità offensive lo spingono a giocare anche leggermente più alto, da ala. La sua fascia prediletta è quella di sinistra, ma può essere impiegato anche a destra. Con l’U17 molte volte è subentrato perché con la sua tecnica molte volte riesce a sparare le partite e portare a favore della propria squadra.