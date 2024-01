Morto Alfredo Recchia, la Lazio saluta così lo storico accompagnatore – FOTO

Morto Alfredo Recchia, la Lazio saluta lo storico autista del pullman della squadra per quasi trent’anni – FOTO

E’ morto nella serata di ieri Alfredo Recchia, colui che dal 1968 agli anni ’90 accompagnò tre generazioni di Lazio allo stadio con il suo pullman,

La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alfredo Recchia, storico conducente del pullman della Società dal 1968 agli anni ’90 Il Club si unisce al dolore della famiglia 🙏 pic.twitter.com/g3iRNkltQN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 20, 2024

Un grande dolore per la famiglia e per il club, che non ha voluto dimenticarlo salutandolo per l’ultima volta sui social. E anche la nostra redazione si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’indimenticabile Alfredo.