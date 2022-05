Morte Raiola: la bellissima lettera di de Ligt per il procuratore – FOTO

Matthijs de Ligt, difensore della Juve, ha voluto ricordare con questa lettera emozionante Mino Raiola, scomparso ieri

La scomparsa di Mino Raiola ha scosso l’intero mondo del calcio ma non solo. Tanti messaggi in ricordo dell’agente, come quello pubblicato da Matthijs de Ligt sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole.

PAROLE – «Caro Mino, onestamente non sono pronto per scrivere questo messaggio e forse non lo sarò mai. È troppo presto per noi giocatori, per la tua famiglia ma specialmente per te. Avevi così tanti sogni da inseguire, così tante cose da fare. Ho pensato tu fossi pazzo quando mi ha detto le cose a cui stavi pensando, ma alla fine avevi sempre ragione. Tu hai sempre saputo come andava il mondo. Niente è impossibile, e lo hai dimostrato a tutto il mondo. Il momento in cui ti ho incontrato ho subito saputo quanto tu fossi speciale. Completamente diverso da me, ma avevamo una cosa in comune. Volevamo fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Hai combattuto per noi giocatori con il tuo team, e questo è il motivo per cui siamo così amati. Perché, come dicevi sempre: loro sono i miei figli, la mia famiglia. Ma adesso è tempo di cambiare i ruoli: tu hai fatto tanto per noi e noi dobbiamo fare tutto ora per la tua famiglia. Ti prometto che ci prenderemo cura dei tuoi cari. Mino, mi mancherai».