Morte Mihajlovic, Vogliacco ricorda Sinisa: «Questa è per te» – FOTO

Il giocatore del Genoa Vogliacco, genero di Mihajlovic, ha voluto ricordare, attraverso i social network, Sinisa, scomparso una decina di giorni fa.

«Questo piccolo traguardo lo dedico alla mia famiglia, ai miei amici, ma soprattutto a te Sinisa, nello stadio dove hai vinto la Champions, nello stadio che sognavo da bambino, davanti alla mia città, in una partita così speciale, la mia presenza numero 100 nei professionisti. Il viaggio continua, ci sono ancora tanti obiettivi da conquistare e tu sarai sempre con me guerriero, come tutte le persone che mi vogliono bene», questo quanto scritto dal calciatore dopo la vittoria con il Bari, che ha segnato le sue 100 presenze tra i professionisti. E il pensiero va sempre a Miha, a cui il 24enne deve tantissimo. E, a distanza di qualche giorno dalla sua morte, ha voluto ricordarlo.