Morte Mihajlovic, il ricordo della Stella Rossa e della Serbia

La morte di Mihajlovic ha toccato anche quello che è stato il suo Paese di origine, ossia la Serbia: ecco il ricordo

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Stella Rossa, squadra con cui ha mosso i primi passi nel mondo del professionismo, vincendo per di più la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale, ha voluto omaggiare, ha voluto ommaggiare Sinisa. Ed ecco che è stato creato un libro delle condoglianze, che è stato esposto nel museo all’interno dello stadio Marakana. Il libro è stato riempito, fin dalle prime ore, con frasi e firme di dirigenti, tifosi e persone vicine al club. Il primo a scrivere è stato il Ministro dello Sport Zoran Gajic. Hanno partecipato poi il presidente della Stella Rossa, Svetozar Mijailovic, gli ex calciatori, i giocatori attuali e i ammiratori.