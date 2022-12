Morte Mihajlovic, Cragnotti: «Di lui ho bellissimi ricordi. Aveva carattere»

Sergio Cragnotti ha ricordato Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Lazio Style Radio. Le parole dell’ex presidente

PAROLE – «Oggi è un giorno triste, non ce lo aspettavamo. Sinisa stava combattendo la sua battaglia, speravamo che ce la facesse. Era un uomo con un grande carattere e talento in campo e fuori, come si è visto in campo nel corso della sua carriera. Ho un bellissimo ricordo di lui, ha dato un grande contributo ai trionfi della Lazio di quell’epoca, trascinando tutti con coraggio, carattere e determinazione. La sua miglior fase della carriera l’ha vissuta in biancoceleste, dove era circondato da tanti amici».