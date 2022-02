Morte Davide Astori, ben tre rinvii a giudizio: le motivazioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre rinvii a giudizio per falso per una costola del processo per la morte di Davide Astori: le motivazioni della decisione

Davide Astori morì nella sua camera d’albergo per un arresto cardiaco il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro con la squadra viola a Udine. Il secondo capitolo della vicenda giudiziaria legata alla morte del capitano della Fiorentina è terminato con tre rinvii a giudizio per falso certificato.

I medici coinvolti sono: Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva, il suo successore Pietro Amedeo Modesti e il medico sportivo Lora Toncelli. Galanti e Toncelli devono rispondere di una presunta falsificazione della data di un esame (lo strain) al quale Astori non sarebbe mai stato sottoposto quel giorno, mentre Modesti della distruzione dello stesso documento.