Morte D’Amico, Perillo: «Una delle ultime bandiere romantiche del calcio» Le parole del vicedirettore Tg Rai

Il mondo del calcio e del giornalismo piange la scomparsa di Vincenzo D’Amico, grande icona della Lazio e del calcio italiano.

Il vice direttore del Tg Rai, Antonello Perillo, ha voluto omaggiare il compianto golden boy con un ricordo sui suoi profili social.

LE PAROLE- «Era una delle ultime bandiere di un calcio romantico che ormai non c’è più. Simbolo della Lazio, le sue giocate erano classe pura, fantasia e tecnica sopraffina. Lo piange anche la Rai, che per lunghi anni lo ha avuto come apprezzatissimo opinionista televisivo».