Morte D’Amico, il ricordo di Onorato: «Un campione nella vita e sul campo»

D’Amico, l’assessore ha voluto esprimere il proprio ricordo dell’ex campione biancoceleste scomparso ieri a 68 anni

La morte di Vincenzo D’Amico ha lasciato senza parole il mondo del calcio e quello della Lazio, e ad esprimere il proprio cordoglio su Instagram ci pensa l’assessore Onorato, informando la procedura per la camera ardente

CORDOGLIO – Sono addolorato per la morte di Vincenzo D’Amico. Il campione d’Italia nel 1974 con la grande Lazio di Maestrelli e Chinaglia. Vincenzo se n’è andato prematuramente ma non senza aver combattuto a viso aperto contro la malattia. Un campione nella vita come sul campo da gioco. Esprimo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e al club della Lazio. Con il sindaco Gualtieri troveremo il modo più giusto per onorare al meglio la sua memoria

CAMERA ARDENTE – Domani, lunedi 3 luglio, camera ardente in Campidoglio per il grande Vincenzo D’Amico dalle ore 13.00 nella sala della Protomoteca. Con il sindaco Roberto Gualtieri e con la famiglia penseremo il modo più giusto per onorare la memoria di un grandissimo campione, una bandiera che ha fatto la storia del calcio italiano e romano vincendo lo scudetto epico con la Lazio nel ’74. Siamo in tantissimi a ricordarlo con grande affetto e stima