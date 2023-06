Morte Berlusconi, il ricordo di Lotito: «Un fuoriclasse unico e irripetibile»

Funerali Berlusconi, il ricordo di Lotito: «Un fuoriclasse unico e irripetibile» Le parole del presidente della Lazio

Visibilmente commosso e provato dopo il funerale di Silvio Berlusconi, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato delle breve dichiarazioni ai cronisti presenti oggi a Milano

LE PAROLE- Un ricordo di Berlusconi? Un momento triste per me. Ha dato tantissimo al calcio e in tutte le sue attività. Una persona, un fuoriclasse, unico e irripetibile. Per lui la sfida era quella di cambiare il Paese perché ha messo sempre al centro l’interesse delle persone, i bisogni della gente e quindi la politica del fare, non del programmare.