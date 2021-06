Morace: «Sono orgogliosa del lavoro delle mie ragazze»

Anche la coach della Lazio Women Carolina Morace ha parlato in Campidoglio per la premiazione delle sue ragazze. Le sue dichiarazioni

Infine, anche la coach delle ragazze in biancoceleste ha parlato in Campidoglio. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Carolina Morace in occasione della premiazione della Lazio Women.

«Per tutte noi è un onore essere qui e anche la giusta coronazione per quanto fatto in questi mesi. Sono orgogliosa delle ragazze perché quando sono arrivata ho aumentato il carico degli allenamenti sapendo che tutte lavoravano. Non si sono mai lamentate e quindi ad un certo punto sono stata io a ringraziare loro. Ho allenato a livello internazionale ma il rapporto che ho creato con questa squadra l’ho creato perché il romano è diverso dagli altri, siete puliti, siete sinceri ed è questo che ho trovato in loro. E’ stata una cavalcata stupenda. Sono orgogliosa, ringrazio il presidente Lotito, e Mauro Bianchessi ma anche Monica Caprini la team manager che è stata mia compagna alla Lazio e mia giocatrice in Nazionale».