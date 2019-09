Morabito (ag. Fifa): «Duncan sarebbe potuto andare alla Lazio, ma…»

Il neo-acquisto della Fiorentina Bobby Duncan sarebbe stato monitorato anche dalla Lazio. A rivelarlo l’agente Fifa Morabito

La Fiorentina, nelle ultime ore prima del termine della sessione estiva di calciomercato, ha acquistato il classe 2001 del Liverpool Bobby Duncan. Il giovane talento, inserito dal club inglese nella lista dei partenti, sarebbe stato tenuto in considerazione anche dalla Lazio. A rivelarlo, l’agente Fifa Vincenzo Morabito, intervenuto ai microfoni del Daily Mail: «Duncan sarebbe potuto andare alla Lazio, ma i pessimi rapporti tra i biancocelesti e il Liverpool hanno frenato tutto. Simone Inzaghi lo avrebbe fatto crescere e migliorare molto, cosa che spero riesca a fare anche Montella. Abbiamo scelto la Fiorentina per l’ottimo settore giovanile e per l’ambiente, che gli permetterà di integrarsi senza troppe pressioni. Potrebbe ripercorrere le orme di Pogba e sfondare in Italia dopo aver lasciato l’Inghilterra. La Fiorentina ha fatto un affare, mentre il Liverpool ha perso uno dei migliori cinque talenti inglesi della storia recente della Premier League».