Monza, Stroppa: «Messo in discussione da subito. Per qualcuno sono già a casa»

Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa commentando così le voci sull’esonero.

PAROLE – «Mi dispiace che io sia stato messo in discussione dopo una sola partita, chiaramente dalla stampa e da chi fa comunicazione. Alla vigilia di questo campionato sapevamo a cosa andavamo incontro per quanto riguarda il mercato, sulla scelta dei singoli. Detto questo alla prima situazione negativa è andata come è andata, ma non posso farci nulla. So benissimo cosa sto dando per questa squadra e vado avanti, per qualcuno sono già a casa. Per Mihajlovic mi dispiace, non conosco le dinamiche interne».