Monza Lazio, Tudor vuole entrare nella storia dei biancocelesti: il record che può battere oggi - Lazio News 24

Monza Lazio, Tudor vuole entrare nella storia dei biancocelesti: il record che può battere oggi vincendo contro i brianzoli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor potrebbe entrare nella storia della Lazio nella giornata di oggi. Infatti, questo pomeriggio alle ore 18:00, vincendo contro il Monza il tecnico croato si porterebbe a cinque successi nelle prime sei partite sulla panchina biancoceleste. Nessun allenatore è mai riuscito a raggiungere questo traguardo. Tudor proverà a battere questo record per sognare fino alla fine la qualificazione in Champions League.