Monza Lazio, i tifosi vogliono la quinta vittoria consecutiva: il dato sui presenti all’U-Power Stadium, per la gara di domani

Manca solo un giorno alla sfida di campionato che vedrà sfidarsi domani pomeriggio Monza e Lazio, valevole per la 35a giornata di Serie A.

Biancocelesti in cerca della quinta vittoria consecutiva dopo i recenti successi in campionato e Coppa Italia, che continueranno ad avere la spinta del proprio pubblico anche in trasferta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dovrebbero essere circa 1500 i tifosi presenti all’U-Power Stadium,