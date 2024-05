Monza-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta del Brianteo ecco chi saranno coloro che commenteranno la partita

L’imperativo per la Lazio sabato pomeriggio è confermarsi per proseguire a credere nella corsa verso un posto in Europa. Per farlo però la squadra di Tudor deve avere la meglio sul Monza e conquistare i tre punti. Dazn ha stabilito coloro che commenteranno il match e saranno Testoni-Marcolin.