Monza Lazio, la squadra di Nesta nasconde un’insidia: il dato

Monza Lazio vuol dire tanto per la squadra di Baroni, un successo lancerebbe ancor di più i biancocelesti. Occhio però alla difesa brianzola

Per mister Marco Baroni ottenere un successo in quel di Monza vorrebbe dire centrare la sesta vittoria consecutiva tra Serie A ed Europa League. La squadra di Alessandro Nesta, diciannovesima in classifica con 8 punti conquistati (frutto di 1 vittoria e 5 pareggi) nasconde però un’insidia.

I brianzoli infatti hanno incassato 14 gol in 11 giornate e tra le squadre della parte destra della classifica sono quelli che ne hanno subiti meno insieme alla Roma. La stessa Lazio ne ha subiti 14, realizzandone però ben 24. I biancocelesti partono con i favori del pronostico, ma segnare al Monza potrebbe essere un lavoro tutt’altro che facile.