Monza Lazio, quanti incroci tra allenatori e giocatori

La sfida di domenica sarà un’occasione per riscoprire alcuni uomini di calcio che hanno condiviso le due maglie

Molte storie legano Monza e Lazio in maniera indiretta, dal momento che molti tra giocatori ed allenatori hanno condiviso entrambe le maglie.

Il primo è il grande Felice Pulici, che dopo 5 stagioni come portiere biancoceleste, scelse di andare a Monza nel 1977. In seguito la storia di Pierluigi Casiraghi, brianzolo doc che partendo da Monza approdò prima alla Juve e poi in maglia biancoceleste. Infine due ex che hanno segnato la recente storia della panchina del Monza, ovvero Cristian Brocchi, storico giocatore delle aquile e Giovanni Stroppa, entrambi autori di un pezzetto di storia nella capitale.