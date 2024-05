Monza Lazio, Marusic: «Delusi da questo risultato, sul rinnovo dico..» Le parole del terzino montenegrino

Intervistato in zona mista, Adam Marusic ha parlato nel post Monza Lazio ad alcuni cronisti presenti:

PAREGGIO- «Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo vincere anche oggi, ma non siamo riusciti anche perché il Monza ha fatto un grande partita. Alla fine ci portiamo un punto a casa. Non siamo stati cattivi e intelligenti, dobbiamo essere più lucidi e controllare meglio la partita, sotto questi aspetti loro hanno fatto meglio di noi. Ora dobbiamo analizzare la partita, fare meglio. Mancano tre partite, dobbiamo crederci finché tutto è possibile aritmicamente. Pensiamo a giocare partita per partita, vediamo anche cosa fare le altre, non dipende tutto da noi. Quello che possiamo fare è dare tutto e giocare come abbiamo fatto nelle sfide precedenti»

TUDOR E FUTURO «Con Tudor mi trovo bene, ogni tecnico ha le sue idee. Lui sceglie dove devo giocare, io sono sempre a disposizione e darò tutto a questa squadra fino a quando sarò qui. Per il momento non sto parlando con nessuno per il rinnovo del contratto»

CONFRONTO CON TIFOSI- «Siamo andati a salutare i tifosi, ma mancavano dei compagni che erano andati nello spogliatoio, loro hanno detto che volevano ci fossero tutti e li abbiamo aspettati. È finita lì»