Monza-Lazio, Immobile: le ultime riguardo il recupero del capitano

Monza-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta contro la formazione di Palladino, Sarri potrà contare sul recupero di Ciro Immobile

La partita contro il Monza di domenica prossima sarà fondamentale per la Lazio, che non vuole perdere il treno Champions, e vuole confermare la grande vittoria nel derby. Sarri per la trasferta lombarda potrà contare sul rientro di Ciro Immobile.

Il capitano biancoceleste ha recuperato dal suo guaio fisico nella gara di Napoli, che lo ha costretto a saltare gli ultimi match, e quindi l’unico assente resterà Marusic.