Monza Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. La sfida è in programma sabato alle ore 18 all’U-Power Stadium

La Lazio torna in campo in trasferta, il Monza di Palladino aspetta i biancocelesti all’U-Power Stadium. I ragazzi di Tudor portano avanti la loro corsa sperando di riuscire ad agguantare il quinto posto.

Il fischio d’inizio della gara è fissato per sabato 4 maggio alle ore 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo ‘Zona Dazn’, non previsto nell’abbonamento di base.