Monza Inter, i nerazzurri vincono (solo) ai rigori: com’è andata la partita

Monza Inter, i nerazzurri pareggiano e poi vincono ai rigori, ecco com’è andata la partita, il focus sulla possibile competitor della Lazio

All’U-Power Stadium è andata in scena una sfida amichevole estiva ricca di colpi di scena tra Monza Inter, che ha visto il punteggio fermarsi sul 2-2 nei tempi regolamentari, prima di essere decisa ai calci di rigore, con la vittoria finale che è andata alla squadra di Cristian Chivu.

Il match si è aperto con il Monza in vantaggio grazie a un gol di Patrick Ciurria, che ha finalizzato un preciso cross di Gianluca Caprari, approfittando di una distrazione della difesa nerazzurra. La risposta dell’Inter non è tardata ad arrivare e il pareggio è arrivato in modo piuttosto sfortunato per i brianzoli: Samuele Birindelli, nel tentativo di anticipare un avversario, ha involontariamente infilato il pallone nella propria porta di testa, beffando Demba Thiam, il portiere del Monza.

Nel secondo tempo, l’Inter ha completato la rimonta con un gol da manuale di Francesco Pio Esposito, classe 2005, che ha siglato con un elegante colpo di tacco su un tiro di Matteo Darmian, battendo così il portiere avversario. Quando la vittoria sembrava ormai vicina per i nerazzurri, il Monza ha pareggiato a un minuto dal termine grazie a Paulo Azzi, che si è fatto trovare al momento giusto in area e ha superato Josep Martinez con un preciso colpo di testa.

Il match è quindi andato ai calci di rigore per decidere la vincitrice. Lautaro Martinez ha aperto le marcature dal dischetto per l’Inter, seguito da Pedro Obiang, che ha risposto per il Monza. Dopo un botta e risposta perfetto tra i giocatori, il momento decisivo è arrivato con Francesco Acerbi, che ha messo a segno un rigore sotto l’incrocio. Successivamente, Josep Martinez ha parato il tiro di Sardo, e con il rigore trasformato da Marcus Thuram, l’Inter ha vinto la serie 5-4.

Dal punto di vista tecnico, il Monza di Paolo Bianco ha dimostrato buone trame di gioco, restando sempre in partita fino all’ultimo, mentre l’Inter ha mostrato segni di solidità offensiva, pur dovendo correggere alcune disattenzioni difensive in vista degli impegni ufficiali. Così la rivale della Lazio.