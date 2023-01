Monza-Inter 2-2, Caldirola rallenta la corsa dei nerazzurri

Monza-Inter, termina in parità la sfida che chiude il sabato della serie A con i nerazzurri che rallentano dopo la vittoria con il Napoli

Termina 2-2 il terzo anticipo del sabato tra il Monza di Palladino e l’Inter di Inzaghi con i nerazzurri che inciampano dopo la buona vittoria contro il Napoli di mercoledì. Ad aprire le marcature ci pensa Darmian dopo 10′, neanche il tempo di esultare che Ciurria riesce subito a pareggiarla dopo 11′ reagendo alla grande allo svantaggio.

L’Inter non molla e torna in vantaggio grazie alla rete di Lautaro che sfrutta l’errore di Pablo Mari. In extremis segna Caldirola che gela Onana e non gli da scampo.