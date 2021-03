Monza, Galliani ricoverato in ospedale a causa del Covid

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale per precauzione: la causa è il Covid

Il Covid continua ad intralciare il mondo del calcio italiano, colpendo diverse persone. Tra questi, anche l’ex amministratore delegato del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, il senator Adriano Galliani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, infatti, il braccio destro di Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale in via precauzionale. L’ad del club lombardo è risultato positivo al coronavirus lo scorso 27 febbraio.