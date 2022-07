Monza, Caprari si presenta: Vogliamo arrivare più in alto possibile»

Gianluca Caprari, neo attaccante del Monza, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport della nuova stagione con i brianzoli

MONZA – «Stroppa mi aveva chiamato lo scorso anno quando sono andato al Verona. E’ stato tutto veloce, anche perché poi è intervenuto Galliani che mi ha spiegato il progetto. Scegliere è stato semplice. Quando ho parlato con il direttore mi ha parlato di Shevchenko e Kakà, ammetto di aver avuto un po’ di soggezione. Obiettivo? Pensiamo partita dopo partita, ma vogliamo arrivare più in alto possibile. Ci sono le premesse per fare bene. Atalanta? Sarebbe bello ripercorrere la loro strada, sono un esempio per tanti club».