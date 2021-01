Montesano: «Voglio tornare a vedere la Lazio. Lo stadio è importante»

Enrico Montesano – attore e tifoso della Lazio – ha commentato la questione del ritorno dei tifosi allo stadio

In una lunga intervista a La Verità, Enrico Montesano – attore e tifoso biancoceleste – ha analizzato la situazione che stiamo vivendo, parlando anche del ritorno dei tifosi allo stadio. Ecco le sue parole:

«Io faccio una vita riservata, leggo e studio, ma a cena con i miei amici andrei volentieri, come a teatro o allo stadio, a vedere la Lazio: che male fanno 20.000 abbonati distanziati? Ebbene sì, ho anche questa grave pecca da bastian contrario, sono laziale. Non è importante andare allo stadio? Lo è invece, perché rappresenta un momento di socialità, di fratellanza, di coralità, di ritorno alla fanciullezza. Quando guardi una partita o la giochi non pensi alla critica, agli insuccessi, alla famiglia, alle tasse».