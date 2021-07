Montella: «Sarri alla Lazio? Avrà bisogno di tempo, mentre Inzaghi...»

Vincenzo Montella ha rilasciato una lunga intervista per La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su Sarri e la Lazio

Sono tante le panchine che sono cambiate in Serie A nel corso delle ultime settimane. Le uniche due big ad aver confermato i propri allenatori sono state Atalanta con Gasperini e Milan con Pioli. Tutte le altre hanno rivoluzionato il lato tecnico. Dalla Lazio alla Roma, dalla Juventus all’Inter e infine il Napoli.

Proprio delle scelte in panchina ha parlato Vincenzo Montella, che rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport: «Apprezzo moltissimo Sarri, penso che alla Lazio vorrà tornare alle origini mentre alla Juventus aveva cambiato il suo modo d’essere. Non sarà facile trasferire i propri concetti ai biancocelesti, sarà quello a cui servirà più tempo. L’Inter parte da favorita anche con Simone Inzaghi, è pratico e saprà dare una spinta emotiva in più. Calhanoglu ha grande qualità, può agire da interno di centrocampo come Luis Alberto alla Lazio»