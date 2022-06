Mondo del calcio in lutto: è scomparso l’ex attaccante Omolade

Morte Omolade, il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante nigeriano, avvenuta nella giornata di oggi

Calcio in lutto per la morte di Akeem Omolade, ex attaccante nigeriano che si è spento nella giornata di oggi a 39 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattina in una Peugeot a Ballarò, in Sicilia.

Esclusa la morte violenta al momento, visto che non è stata trovata traccia di lesioni. La redazione di Lazioews24 si stringe alla famiglia di Omolade dopo la triste notizia.