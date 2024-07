Mondiali 2026, Phil Murphy rassicura: «L’attentato a Trump non COMPROMETTE il torneo»

Mondiali 2026, il governatore si esprime riguardo l’attentato avvenuto nei confronti di Trump e rilascia queste parole

La grande paura avvenuta per l’attentato a Donald Trump ha messo in allarme gli Stati Uniti, e a far chiarezza sulla vicenda ci pensa il governatore Murphy

MONDIALI – «I mondiali saranno un torneo incredibilmente sicuro. Quel tipo di violenza non ha posto nel discorso pubblico americano: il New Jersey e New York hanno leggi sulla sicurezza delle armi tra le più severe di tutta l’America».

DISORDINI IN TRIBUNA DURANTE COLOMBIA-URUGUAY – «Io non ero lì, ma non è così che facciamo le cose al MetLife. Questo è qualcosa che non è mai successo nel nostro stadio e, a Dio piacendo, non accadrà mai. Non è proprio il modo in cui affrontiamo la questione della sicurezza».