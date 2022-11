Mondiali 2022, pari tra Uruguay e Corea: Vecino in campo 80′

Finisce a reti bianche il match tra Uruguay e Corea del Sud, valido per il gruppo H dei Mondiali 2022. In campo Vecino

Il centrocampista della Lazio, partito titolare, è rimasto fino al minuto 80, sostituito da De La Cruz. Una prestazione discreta per il biancoceleste, che non è però mai riuscito a farsi vedere in zona offensiva.