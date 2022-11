Mondiali 2022, Orsato fa il bis: ecco quale gara arbitrerà

Dopo aver diretto magistralmente la gara inaugurale di questi Mondiali, Daniele Orsato fa il bis: ecco la designazione

La squadra arbitrale italiana, presente in Qatar per la World Cup, è stata designata per la partita tra Argentina e Messico, in programma sabato 26 novembre. La gara, valida per il girone C, si disputerà alle 20 (ora italiana) presso il Lusail Stadium.

In campo scenderanno quindi l’arbitro Daniele Orsato (Sezione di Schio) e gli assistenti Ciro Carbone (Napoli) e Alessandro Giallatini (Roma 2), mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati (Pistoia) e Paolo Valeri (Roma 2), rispettivamente con il ruolo di Video Assistant Referee e Assistant VAR.

Completano il team arbitrale il IV ufficiale di gara Istvan Kovacs (ROU), la riserva Mihai Artene (ROU), l’Offside VAR Roberto Diaz (ESP), il Support VAR Jerome Brisard (FRA) e lo Stand-by AVAR Jerson Dos Santos (ANG).