Mondiale per Club, UFFICIALE, le date ed i dettagli della nuova competizione che partirà nel 2025

Arrivata l’ufficialità: la prima edizione della nuova competizione FIFA per club si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. La Lazio è ancora in corsa per qualificarsi, anche se l’unico modo per strappare il pass sarebbe vincere la Champions League:

Cosi la divisione degli slot per i partecipanti: l’Africa avrà 4 posti, l’Europa 12, di cui queste già presenti: Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Inter, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Porto e Benfica. A chiudere, saranno sei i club del Sud America, 4 quelli del Nord e Centro America e uno per l’Oceania. Ci sarà una fase a gironi composta da otto gironi da quattro squadre per girone, stile Mondiali; le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale con partite a eliminazione diretta fino alla finale.