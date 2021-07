Mondiale 2006, il ricordo della Lazio: «Campioni del Mondo» FOTO

Anche la Lazio ha voluto ricordare la vittoria del Mondiale 2006 da parte dell’Italia: ecco il post su Twitter del club biancoceleste

Sono passati ormai 15 anni da quel fantastico Mondiale in Germania. L’Italia guidata da Marcello Lippi, infatti, il 9 luglio 2006 sconfisse in finale ai calci di rigore la Francia e si laureò Campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia.

Anche la Lazio, con un post sui social, ha voluto ricordare quella incredibile giornata. «9.07.2006. Campioni del mondo» ha scritto il club biancoceleste su Twitter, dove ha pubblicato una foto dell’esultanza degli Azzurri con la Coppa. Tra i giocatori è presente anche Angelo Peruzzi, uno dei due laziali convocati in quella Nazionale insieme a Massimo Oddo.